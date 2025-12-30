Un Posto al Sole anticipazioni al 9 gennaio | Raffaele cambia idea non andrà in pensione
Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 9 gennaio: Raffaele cambia idea all’ultimo istante e decide di non andare in pensione, creando nuove dinamiche tra i personaggi e aprendo a sviluppi inaspettati nella trama.
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio. Raffaele ha un ripensamento dell’ultimo minuti e decide di non andare in pensione. Dopo aver scelto se sostenere Damiano o mettere in salvo Stella, Eduardo, proprio nel momento in cui dovrebbe iniziare a lavorare a Palazzo Palladini, riceve un’offerta inattesa che rischia di mandare in crisi . 🔗 Leggi su 2anews.it
