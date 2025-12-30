Un ponte Bailey per ricucire la Valdaveto franata | l’ipotesi allo studio della Provincia di Piacenza

La Provincia di Piacenza sta valutando l’installazione di un ponte Bailey come soluzione temporanea per ripristinare il collegamento sulla Valdaveto, interessata da una frana causata dalle intense piogge del fine settimana. La situazione richiede interventi rapidi per garantire la sicurezza e la viabilità nella zona, in attesa di interventi definitivi. La decisione sarà presa sulla base delle analisi tecniche e delle condizioni del territorio.

Le forti piogge che nelle giornate di sabato 15 e di domenica 16 novembre si sono abbattute sul territorio piacentino hanno causato un dissesto franoso lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto, costringendo al km 20+700, in prossimità della diga di Boschi, all'interruzione della.

