Un pomeriggio magico tra narrazioni e fantasia a Portico arrivano gli storytellers

Il Centro Italiano Storytelling invita a Portico di Romagna, sabato 3 gennaio, a un pomeriggio dedicato alla narrazione e alla fantasia. L’evento offrirà incontri con storytellers e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia, arricchendo il pomeriggio con storie e personaggi originali. Un’occasione per scoprire il fascino della narrazione orale e condividere un’esperienza culturale nel rispetto della tradizione.

