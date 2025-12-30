Un pomeriggio magico tra narrazioni e fantasia a Portico arrivano gli storytellers
Il Centro Italiano Storytelling invita a Portico di Romagna, sabato 3 gennaio, a un pomeriggio dedicato alla narrazione e alla fantasia. L’evento offrirà incontri con storytellers e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia, arricchendo il pomeriggio con storie e personaggi originali. Un’occasione per scoprire il fascino della narrazione orale e condividere un’esperienza culturale nel rispetto della tradizione.
Sabato 3 gennaio, a Portico di Romagna, il Centro Italiano Storytelling invita la cittadinanza a un pomeriggio magico di narrazione e fantasia, tra personaggi stravaganti e storie megiche. Dalle ore 16 al Teatro Iris Versari viene organizzato un evento per grandi e piccini dedicato a tutti coloro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
