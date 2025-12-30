Un pomeriggio magico tra narrazioni e fantasia a Portico arrivano gli storytellers

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Italiano Storytelling invita a Portico di Romagna, sabato 3 gennaio, a un pomeriggio dedicato alla narrazione e alla fantasia. L’evento offrirà incontri con storytellers e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia, arricchendo il pomeriggio con storie e personaggi originali. Un’occasione per scoprire il fascino della narrazione orale e condividere un’esperienza culturale nel rispetto della tradizione.

Sabato 3 gennaio, a Portico di Romagna, il Centro Italiano Storytelling invita la cittadinanza a un pomeriggio magico di narrazione e fantasia, tra personaggi stravaganti e storie megiche. Dalle ore 16 al Teatro Iris Versari viene organizzato un evento per grandi e piccini dedicato a tutti coloro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

un pomeriggio magico tra narrazioni e fantasia a portico arrivano gli storytellers

© Forlitoday.it - Un pomeriggio magico tra narrazioni e fantasia, a Portico arrivano gli storytellers

Leggi anche: Un autunno di meraviglie tra libri, giochi e fantasia: a Bergamo arrivano Pimpa e «Nati per Leggere in festa»

Leggi anche: Truccabimbi e un laboratorio per creare la neve: un pomeriggio magico nel "Regno del ghiaccio"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Favole, eroi e fantasia: un pomeriggio a misura di bambino - Questo pomeriggio, nei teatri umbri, si susseguono spettacoli per ragazzi ricchi di fantasia e colori. lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.