Un polo oncologico nell' ex ospedale psichiatrico

Il deputato Stefano Graziano del Pd ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare iniziative, anche normative, per la realizzazione di un polo oncologico pubblico nell’ex ospedale psichiatrico “Maddalena” di Aversa. Questa proposta mira a favorire l’accesso alle cure e a valorizzare le strutture esistenti, garantendo un servizio sanitario più efficace e accessibile alla comunità locale.

Il 21 dicembre 2016 nasceva, presso il Polo Oncologico di Lecce, il nostro Spazio Benessere: un #luogodirinascita, di #cura e di #verità, dove potersi guardare allo specchio senza maschere e riconoscersi di nuovo - facebook.com facebook

