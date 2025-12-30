Un morto e 24 feriti sull’A26 autostrada riaperta dopo le 4

Nella serata di ieri, un incidente sull’A26, all’altezza del Turchino, ha causato un morto e 24 feriti. La carreggiata è rimasta chiusa fino alle prime ore del mattino, quando è stata riaperta. Anche il casello di Masone in entrata verso Genova ha ripreso regolarmente il servizio poco prima dell’alba. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

L'incidente alle 21 di ieri sul Turchino, riaperto poco prima dell'alba anche il casello di Masone in entrata verso Genova. Coinvolti due mezzi pesanti, un bus turistico e due automobili: morto sul colpo il conducente del pullman, feriti venti dei passeggeri

