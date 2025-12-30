Un morto e 24 feriti sull’A26 autostrada riaperta dopo le 4
Nella serata di ieri, un incidente sull’A26, all’altezza del Turchino, ha causato un morto e 24 feriti. La carreggiata è rimasta chiusa fino alle prime ore del mattino, quando è stata riaperta. Anche il casello di Masone in entrata verso Genova ha ripreso regolarmente il servizio poco prima dell’alba. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.
L’incidente alle 21 di ieri sul Turchino, riaperto poco prima dell’alba anche il casello di Masone in entrata verso Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Coinvolti due mezzi pesanti, un bus turistico e due automobili: morto sul colpo il conducente del pullman, feriti venti dei passeggeri - facebook.com facebook
Autobus tampona camion sulla A26: un morto e venti feriti, alcuni sono gravi x.com
