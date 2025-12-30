Un mini-canestro per servire meglio | l’esercizio criticato del nuovo coach di Alcaraz – Video

Nel video diffuso di recente, Carlos Alcaraz si concentra sulla fase di preparazione del servizio, in particolare sul lancio della pallina. L’allenamento mira a perfezionare questa componente fondamentale del suo gioco in vista del 2026 e degli Australian Open. Sebbene l’esercizio sia stato oggetto di alcune critiche, rappresenta comunque un elemento chiave nel suo percorso di miglioramento e consolidamento delle proprie prestazioni.

Un canestro per migliorare il servizio. O meglio, il lancio della pallina sul servizio. È quanto si vede in uno degli ultimi video di allenamento di Carlos Alcaraz, alle prese con la preparazione in vista del 2026 e nello specifico degli Australian Open, primo grande appuntamento dell’anno tennistico. L’unico slam che manca allo spagnolo in bacheca e che invece Sinner ha vinto negli ultimi due anni. Gli allenamenti di Alcaraz si stanno svolgendo sotto l’occhio attento di Samuel Lopez, suo primo e unico allenatore dopo il divorzio con Juan Carlos Ferrero di qualche giorno fa. Per il momento sarà lui – che era già nello staff del murciano – ad allenarlo, in attesa di capire se sarà una soluzione definitiva o arriverà un’altra figura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

