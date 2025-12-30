Un libro sotto l’albero è un regalo che, se scelto con cura, può offrire piacere e valore duraturo. Dal saggio al romanzo, l’importante è selezionare un titolo in sintonia con i gusti e la personalità del destinatario. In questa guida, esploreremo come individuare il libro giusto, trasformando un semplice dono in un gesto significativo e apprezzato.

In questo caso non importa essere originali: il più classico dei regali è anche uno dei migliori, a patto che il titolo sia ben scelto, in accordo con la personalità del destinatario. A Natale in tanti scelgono di mettere sotto l’albero proprio un libro. "Dicembre per noi è il mese più importante – spiega Francesco Foschi della libreria Mondadori di corso della Repubblica, di cui è titolare il padre Massimo – e quest’anno è in linea con quelli scorsi". A convincere è la saggistica, orientata sulla biografia storica: "In tanti regalano il libro di Alberto Angela sulla figura di Giulio Cesare o quello di Aldo Cazzullo su San Francesco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un libro sotto l’albero: "Dal saggio al best seller: regalo che funziona"

