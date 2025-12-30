Un guasto elettrico ferma i treni Eurostar | sospesa la circolazione tra Londra Parigi Amsterdam e Bruxelles

A causa di un guasto elettrico, la circolazione degli Eurostar tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles è temporaneamente sospesa. La problematica ha provocato l'interruzione dei collegamenti ferroviari tra il Regno Unito e le principali città europee, creando disagi ai viaggiatori proprio in questo periodo dell'anno. La situazione è attualmente sotto gestione, con aggiornamenti previsti sulle eventuali riprese del servizio.

Treni fermi e problemi alla circolazione ferroviaria tra il Regno Unito e l'Europa a pochi giorni dalla fine dell'anno. Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra.

Guasti elettrici bloccano i treni sotto la Manica - Problemi all'alimentazione elettrica causano ritardi e cancellazioni sulla linea Eurostar. italiaoggi.it

Eurostar, problemi a circolazione treni nel Tunnel della Manica: ritardi e cancellazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eurostar, problemi a circolazione treni nel Tunnel della Manica: ritardi e cancellazioni ... tg24.sky.it

