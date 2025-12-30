Un gesto di solidarietà | il supermercato devolve alla Caritas di San Pietro in Vincoli 10 centesimi per ogni scontrino
I supermercati Conad di Bengasi e San Pietro in Vincoli partecipano a un'iniziativa di solidarietà, devolvendo 10 centesimi per ogni scontrino emesso alla Caritas locale. Con questa iniziativa, i negozi hanno contribuito con un totale di 3 euro, sostenendo progetti di assistenza e solidarietà nella comunità. Un gesto semplice che mira a promuovere la solidarietà e il sostegno alle persone più bisognose durante il periodo natalizio.
Natale di solidarietà per i Conad Bengasi e San Pietro in Vincoli. I due negozi hanno destinato un contributo complessivo di 3.330 euro alle Caritas dei rispettivi territori. I soci Conad Gualtiero Mariotti e Marta Rossi hanno consegnato la somma ai referenti delle organizzazioni di volontariato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
