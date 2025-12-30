Un gesto di solidarietà | il supermercato devolve alla Caritas della Pianta 10 centesimi per ogni scontrino

Da forlitoday.it 30 dic 2025

I supermercati Conad Bengasi e San Pietro in Vincoli hanno deciso di sostenere la Caritas della Pianta devolvendo 10 centesimi per ogni scontrino emesso, contribuendo così a iniziative di solidarietà locali. Con un impegno complessivo di 3 euro per ciascun negozio, queste azioni rappresentano un gesto concreto di attenzione e supporto alla comunità durante il periodo natalizio.

Natale di solidarietà per i Conad Bengasi e San Pietro in Vincoli. I due negozi hanno destinato un contributo complessivo di 3.330 euro alle Caritas dei rispettivi territori. I soci Conad Gualtiero Mariotti e Marta Rossi hanno consegnato la somma ai referenti delle organizzazioni di volontariato.

