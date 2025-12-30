Frank, inventore di bellezza, ha raccolto le riflessioni dei pratesi sull’amore in un libro scritto e pubblicato da solo. Pur avendo un editore disponibile, decise di mantenere il progetto indipendente, senza una breve introduzione del suo amico più noto. Questa opera rappresenta un modo semplice e autentico di condividere pensieri e sentimenti, riflettendo l’importanza di preservare l’integrità del proprio lavoro.

Frank era un inventore di bellezza. Raccolse i pensieri dei pratesi sull’amore e ne fece un libro, che si pubblicò da solo (un editore sarebbe stato disponibile, ma con una breve introduzione del suo amico più famoso, che non venne scritta). Dedicò a Carlo Monni Infinito e imperfetto, un racconto magnifico. "Come Socrate, non aveva lasciato nulla di scritto, bisognava rimediare. Un paio di case editrici mi dissero ‘si fa l’ibukke.’. A Carlo l’ibukke non sarebbe garbato, allora me lo son fatto da solo", raccontò. L’ultima impresa furono I libri a pedale, che portava in giro in bici: "Non si immaginano neppure quanti autori ci siano a Prato, son segni che vuole restare viva!". 🔗 Leggi su Lanazione.it

