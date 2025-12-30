Un cuore nuovo sotto l’albero di Natale | salvati due piccoli pazienti di 6 e 8 anni

Due piccoli pazienti di 6 e 8 anni hanno ricevuto un cuore nuovo prima di Natale. Grazie a un intervento di successo, si sono risvegliati il giorno della Vigilia e hanno potuto trascorrere il Natale con le loro famiglie. Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nelle cure pediatriche, offrendo speranza e un nuovo inizio a bambini che affrontano gravi condizioni cardiache.

