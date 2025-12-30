Un Capodanno senza botti | scattano i divieti dei sindaci le ordinanze a Cava e Capaccio

In vista del nuovo anno, i sindaci di Cava e Capaccio hanno emesso ordinanze per vietare l’uso di petardi e botti durante i festeggiamenti di Capodanno. Queste misure mirano a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, prevenendo incidenti e fastidi legati ai fuochi d’artificio. Le disposizioni sono parte di un più ampio impegno per promuovere un festeggiamento responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Un Capodanno senza botti: si susseguono le ordinanze dei primi cittadini del nostro territorio, per vietare i petardi di fine anno. In particolare, il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli, a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e della salute degli animali, ha disposto il divieto di sparo di.

Capodanno, in Toscana scattano i divieti di botti e fuochi d'artificio - Niente botti e fuochi di artificio per il 31 dicembre in varie zone della Toscana, come da ordinanze dei sindaci e regolamenti di polizia urbana, seppur con orari e limitazioni diverse. ansa.it

Capodanno senza botti: a Lariano scatta il divieto su petardi e fuochi d’artificio - Un’ordinanza che punta a garantire un Capodanno più sicuro, rispettoso e civile, nel segno della tutela delle persone, degli animali e della convivenza all’interno della comunità ... castellinotizie.it

Niente botti a Capodanno, anche molti capoluoghi siciliani li vietano - facebook.com facebook

Fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i botti di capodanno a norma ed evitare rischi x.com

