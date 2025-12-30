Un anno difficile | tutto quello che c’è da sapere sul film

Un anno difficile: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Un anno difficile, film commedia francese del 2023 diretto da Olivier Nakache e Eric Toledano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Albert e Bruno sono consumatori compulsivi al verde e indebitati fino al collo. Uno vive di espedienti meschini mentre l’altro soffre per una vita personale da tempo andata alla deriva. Entrambi intraprendono un percorso associativo per tentare di raddrizzare la rotta e riportarsi a galla. Tramite l’associazione incontreranno giovani attivisti ribelli, ambientalisti arrabbiati, amanti della giustizia sociale e dell’eco-responsabilità. 🔗 Leggi su Tpi.it

