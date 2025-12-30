Un 2025 incredibile per La Maison della Danza di Arezzo

Nel 2025, La Maison della Danza di Arezzo ha consolidato la propria realtà artistica, offrendo programmi di alta qualità e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio. Sotto la guida di Roberto Scortecci, l’istituzione ha rafforzato la propria presenza nel panorama culturale locale, contribuendo alla promozione della danza come forma d’arte accessibile e significativa. Un anno di crescita e di nuove opportunità per la comunità e gli appassionati.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – "Un 2025 davvero incredibile" così Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza. "A marzo abbiamo incontrato Little Phil, uno dei più grandi talenti dell'Hip Hop moderno a livello mondiale e coreografo per Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys e Justin Timberlake. Ad aprile abbiamo seguito le lezioni del Maestro Steve La Chance, artista globale e vera superstar della danza moderna che ha contribuito a diffondere la passione per la danza in tutto il mondo. Ad ottobre abbiamo vissuto una domenica mattina di libertà espressiva con l'esplosività ed il movimento di Kledi.

“Uno stage di danza moderna assolutamente incredibile!” - Così racconta Caterina, visibilmente emozionata, uscendo da La Maison della Danza dopo aver partecipato alla lezione ... lanazione.it

