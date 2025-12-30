Un 1° gennaio con la marcia della pace il via dal ponte di Tiberio Una responsabilità politica quotidiana
Il 1° gennaio, dall ponte di Tiberio, si svolge la marcia della pace promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza. Un’iniziativa che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini dell’Emilia-Romagna, segno di un impegno condiviso contro la guerra e a favore del dialogo e dei diritti umani. Questa giornata rappresenta una responsabilità politica quotidiana, sottolineando l’importanza di un’azione collettiva per una società più pacifica.
Istituzioni, associazioni, cittadine e cittadini insieme per la pace. Il 1° gennaio l’Emilia-Romagna aderisce alla marcia promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza, a sostegno dell’impegno contro la guerra e per la promozione del dialogo e dei diritti umani, in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
