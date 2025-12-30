Un 1° gennaio con la marcia della pace il via dal ponte di Tiberio Una responsabilità politica quotidiana

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° gennaio, dall ponte di Tiberio, si svolge la marcia della pace promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza. Un’iniziativa che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini dell’Emilia-Romagna, segno di un impegno condiviso contro la guerra e a favore del dialogo e dei diritti umani. Questa giornata rappresenta una responsabilità politica quotidiana, sottolineando l’importanza di un’azione collettiva per una società più pacifica.

Istituzioni, associazioni, cittadine e cittadini insieme per la pace. Il 1° gennaio l’Emilia-Romagna aderisce alla marcia promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza, a sostegno dell’impegno contro la guerra e per la promozione del dialogo e dei diritti umani, in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

un 1176 gennaio con la marcia della pace il via dal ponte di tiberio una responsabilit224 politica quotidiana

© Riminitoday.it - Un 1° gennaio con la marcia della pace, il via dal ponte di Tiberio. "Una responsabilità politica quotidiana"

Leggi anche: Il 2026 inizia con la marcia della pace, partenza dalla stazione. "Una responsabilità politica quotidiana"

Leggi anche: I cantieri del 2026: dall'ex colonia Enel a Santa Giustina, la road map. A gennaio si inizia con il ponte di Tiberio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

1176 gennaio marcia paceMarcia della pace e dell'accoglienza: il 1°gennaio "Disarmati e disarmanti" - La Rete regionale pace e nonviolenza si mobilita nelle piazze di Bologna, Faenza, Ferrara, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. bolognatoday.it

1176 gennaio marcia paceTutti in marcia per la Pace. Ci sarà anche l’assessora Allegni - L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Forlì- msn.com

1176 gennaio marcia paceIl 2026 si apre con la Marcia per la Pace: il 1° gennaio manifestazione anche a Parma - Romagna aderisce alla marcia promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza, a sostegno dell’impegno ... parmatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.