Un 1° gennaio con la marcia della pace il via dal ponte di Tiberio Una responsabilità politica quotidiana

Il 1° gennaio, dall ponte di Tiberio, si svolge la marcia della pace promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza. Un’iniziativa che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini dell’Emilia-Romagna, segno di un impegno condiviso contro la guerra e a favore del dialogo e dei diritti umani. Questa giornata rappresenta una responsabilità politica quotidiana, sottolineando l’importanza di un’azione collettiva per una società più pacifica.

Tutti in marcia per la Pace. Ci sarà anche l’assessora Allegni - L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Forlì- msn.com

Il 2026 si apre con la Marcia per la Pace: il 1° gennaio manifestazione anche a Parma - Romagna aderisce alla marcia promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza, a sostegno dell’impegno ... parmatoday.it

Anche Piacenza marcia per la pace, appuntamento il 3 gennaio #EuropeForPeace - facebook.com facebook

“In marcia per la libertà”, prorogata all'8 gennaio la mostra curata dall’Archivio Storico Foto Locchi a Palazzo Strozzi Sacrati nell'ambito de #LaToscanaDelleDonne. Per approfondire: w3.webrt.it/qNol8 x.com

