Umbria contributo per le persone disabili | prorogato il termine delle domande L' importo e come utilizzarli

È stato prorogato al 31 marzo 2026 il termine per presentare domanda di contributo economico destinato alle persone con grave disabilità residente in Umbria. Questa misura permette di accedere alle risorse messe a disposizione dalla Regione, offrendo supporto alle persone che ne hanno bisogno. Di seguito, dettagli su come richiedere il contributo e le modalità di utilizzo delle risorse disponibili.

