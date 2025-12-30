In questa giornata di aggiornamenti, analizziamo le ultime novità riguardanti l'Inter. Si parla del possibile rientro anticipato di Bonny e delle indiscrezioni su Calhanoglu. Restate con noi per seguire le notizie più recenti e approfondimenti sulla situazione della squadra nerazzurra in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 30 DICEMBRE. Chivu protagonista di uno show in panchina nel finale contro l’Atalanta: il teatrino dell’allenatore rumeno. Chivu protagonista a bordocampo nel finale di Inter Atalanta: la tensione del tecnico raccontata dalle immagini della diretta TV Infortunio Bonny, arriva una rivelazione clamorosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Bonny rientra prima del previsto? Cosa filtra su Calhanoglu

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: ecco quando torna Acerbi. E su Calhanoglu filtra ottimismo

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Dumfries sarà in campo al derby? Cosa filtra sul calciomercato nerazzurro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bologna - Inter (1-1) Supercoppa italiana 2025; Infortunio Bonny: quando torna e quante partite salta l’attaccante dell’Inter; Atalanta-Inter: probabili formazioni e statistiche; Chivu e il poco utilizzo di Frattesi: “Ci sono cose che non si possono raccontare”.

FLASH | Inter, si ferma Bonny: l’esito degli esami e i tempi di recupero - Tornata a lavorare per preparare il big match contro l'Atalanta della 17^ giornata, l'Inter deve fare i conti con ... fantamaster.it