Ue Fitto | erogata ottava rata Pnrr Italia 12,8 mld
La Commissione europea ha recentemente erogato l’ottava tranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) italiano, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questa distribuzione rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e miglioramento infrastrutturale del paese, contribuendo a sostenere vari interventi previsti nel piano. La gestione efficace di queste risorse sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi di ripresa economica e innovazione.
Roma, 30 dic. (askanews) – “Oggi la Commissione europea ha erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. Un risultato che conferma il solido ritmo di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati”. Lo annuncia sui social Raffaele Fitto, vice presidente della Commissione europea. “Questa nuova tranche – aggiunge – sostiene interventi strategici in settori chiave come pubblica amministrazione, appalti pubblici, economia circolare, gestione dell’acqua, digitalizzazione, energie rinnovabili, contrasto alla povertà energetica, turismo, istruzione, ricerca, innovazione, occupazione, assistenza domiciliare e ricerca medica, con benefici già concreti per cittadini e imprese in tutto il Paese”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
