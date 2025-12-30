Ue Fitto | erogata ottava rata Pnrr Italia 12,8 mld

La Commissione europea ha recentemente erogato l’ottava tranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) italiano, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questa distribuzione rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e miglioramento infrastrutturale del paese, contribuendo a sostenere vari interventi previsti nel piano. La gestione efficace di queste risorse sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi di ripresa economica e innovazione.

PNRR, l’Europa sblocca l’ottava rata: in arrivo 12,8 miliardi per rinnovabili e transizione - Risorse strategiche per l’economia circolare, il contrasto alla povertà energetica e la gestione idrica. energiaoltre.it

Pnrr, dall'Ue via libera all'ottava rata all'Italia: 12,8 miliardi - Fitto: 'Risultato conferma il ritmo solido di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati' ... adnkronos.com

