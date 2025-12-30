Ue eroga ottava rata Pnnr per l' Italia
La Commissione europea ha erogato l’ottava rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) all’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questa somma rappresenta un passo importante nel finanziamento delle iniziative di sviluppo e innovazione previste dal piano. L’erogazione delle risorse è fondamentale per sostenere progetti di rilancio economico e miglioramento infrastrutturale nel paese.
12.16 Erogata dalla Commissione europea l'ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. "Un risultato che conferma il solido ritmo di attuazione del piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati". A riferirlo sui social il vicepresidente della Commissione Ue, Fitto. "Questa nuova tranche sostiene interventi in settori chiave tra cui pubblica amministrazione, digitalizzazione, energie rinnovabili,istruzione, ricerca e innovazione",aggiunge Fitto.Richiesta dall'Italia anche per la nona rata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Pnrr, Commissione Ue eroga l’ottava rata da 12,8 miliardi
Leggi anche: L’Europa eroga 12,8 miliardi di euro all’Italia: l’ottava rata del PNRR sostiene riforme e investimenti anche per scuola e università
Ue, Fitto: erogata ottava rata Pnrr Italia, 12,8 mld - 'Oggi la Commissione europea ha erogato l'ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro. notizie.tiscali.it
Pnrr, pioggia di miliardi sull’Italia: via libera Ue all’ottava rata da 12,8 miliardi - La Commissione europea ha infatti erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro, portando a 153,2 miliardi il totale delle risorse finora incassate, cioè il 79% della dotazione ... unionesarda.it
Pnrr, l'Italia riceve dalla Commissione Ue l'ottava rata da 12,8 miliardi - Oggi l'Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell'ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1° dicembre scorso ... msn.com
#Ue, #Fitto: erogata l’ottava rata del #Pnrr all’Italia, 12,8 miliardi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.