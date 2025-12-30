Ue eroga ottava rata Pnnr per l' Italia

La Commissione europea ha erogato l’ottava rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) all’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Questa somma rappresenta un passo importante nel finanziamento delle iniziative di sviluppo e innovazione previste dal piano. L’erogazione delle risorse è fondamentale per sostenere progetti di rilancio economico e miglioramento infrastrutturale nel paese.

