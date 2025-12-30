Udine capitale mondiale della scherma giovanile in arrivo 300 atlete

Udine torna a ospitare la Coppa del Mondo Under 20 di scherma, giunta alla sua 20ª edizione. La manifestazione si svolgerà al Palaindoor “Ovidio Bernes”, sede già utilizzata tra il 2013 e il 2020. In questa occasione, sono attese circa 300 giovani atlete da tutto il mondo, confermando l'importanza della città come centro di riferimento per la scherma giovanile.

In occasione dell'edizione numero 20 ospitata in Friuli Venezia Giulia, la Coppa del Mondo Under 20 di scherma ritorna al Palaindoor "Ovidio Bernes" di Udine, già sede della manifestazione dal 2013 al 2020. In pedana saliranno quasi 300 atlete provenienti da 40 Paesi per un appuntamento che.

Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine - La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all’udinese Giulia ... udine20.it

Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme - Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su ... sportface.it

