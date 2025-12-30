Ucraina Tusk | Pace ora è all' orizzonte ma non certa

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che la pace potrebbe essere all’orizzonte per l’Ucraina, anche se non ancora certa. Dopo incontri con i leader europei, Tusk ha sottolineato l’importanza di continuare gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione stabile, mantenendo un atteggiamento realistico sulle prospettive future. La questione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e impegno costante da parte della comunità internazionale.

" La pace è all'orizzonte ". Lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk durante una riunione di governo al termine di colloqui sull'Ucraina con i leader europei. "Non c'è dubbio che siano accaduti eventi che danno motivo di sperare che questa guerra possa finire, e abbastanza rapidamente. Ma è pur sempre una speranza, ben lungi dall'essere certa al 100% ", ha spiegato Tusk. Secondo quanto riferito da Tusk, alla riunione virtuale hanno partecipato leader europei, il primo ministro canadese Mark Carney, i capi delle istituzioni europee e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

