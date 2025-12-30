Ucraina | Rizzo ' Lega parla di pace e vota la guerra sovranismo di cartone'
L'atteggiamento della Lega sulla guerra in Ucraina continua a suscitare critiche. Mentre il partito si presenta come promotore di pace, alcuni esponenti, come Vannacci, esprimono contrarietà, senza però abbandonare ruoli di rilievo. Rizzo commenta che il loro sovranismo appare più simbolico che sostanziale, evidenziando una discrepanza tra parole e azioni nel dibattito politico attuale.
Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Da Salvini, solo chiacchiere. Vannacci (vicesegretario) dice di essere contrario, ma non si batte né si dimette da numero due di un partito che parla di pace per sfruttarne la popolarità ma poi vota per la guerra. Questo è un sovranismo di cartone, fasullo come un parrucchino, è cosmetica non è politica, fanno un po' di rumore perchè conviene, ma non si oppongono sul serio alla guerra voluta dall'Ue che sta schiacciando verso il basso la nostra economia. Non si fa così". Lo afferma Marco Rizzo leader di Democrazia sovrana e popolare. "Il prossimo 3 gennaio -annuncia- sarò in Campania (Agropoli a partire dalle ore 11, sala consiliare Municipio) e a Mondragone (sala Conferenze Via Genova 2, ore 18), per presentare il manifesto per un vero sovranismo dei territori oltre le destre e la sinistre di cartapesta schiave di Bruxelles". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Guerra Ucraina, Conte: Su invio armi noi coerenti, Lega dice no e poi vota sì – Il video
Leggi anche: Finita la farsa sull’Ucraina: la Lega vota il decreto con l’invio di armi
Rizzo attacca Meloni e l'amicizia tra Lega e Putin: “Così l’Italia ha indebolito l’Europa”; Cervo sui binari della stazione di Varese, treni fermati temporaneamente; Trump: “Putin pronto ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione”, la “smorfia” di Zelensky è virale.
Via libera al decreto Ucraina: scontro Lega-Governo sul termine “militari” - al decreto Ucraina, quello che fa da cornice all’invio per il 2026 di aiuti a Kiev. tg.la7.it
Il governo ha approvato il decreto sulle armi all’Ucraina, con qualche trucco linguistico - La Lega è riuscita a far aggiungere nel testo alcuni riferimenti meno “militari”, ma la sostanza è rimasta la stessa ... ilpost.it
Perché il debito comune per l’Ucraina è (anche) una vittoria italiana. Parla Minuto Rizzo - L’esperto diplomatico, già vice segretario generale della Nato dal 2001 al 20 ... formiche.net
Il braccio di ferro diplomatico tra #Russia e #Ucraina. Il #Cremlino insiste: “La residenza di Putin fuori Mosca attaccata dai droni. La nostra posizione negoziale si indurirà”. #Kyiv nega e accusa: “Un tentativo di affossare i colloqui”. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com facebook
#inonda Il commento di Sergio Rizzo sulle trattative di pace in Ucraina alla luce dell'incontro tra Zelensky e Trump x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.