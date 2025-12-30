L'atteggiamento della Lega sulla guerra in Ucraina continua a suscitare critiche. Mentre il partito si presenta come promotore di pace, alcuni esponenti, come Vannacci, esprimono contrarietà, senza però abbandonare ruoli di rilievo. Rizzo commenta che il loro sovranismo appare più simbolico che sostanziale, evidenziando una discrepanza tra parole e azioni nel dibattito politico attuale.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Da Salvini, solo chiacchiere. Vannacci (vicesegretario) dice di essere contrario, ma non si batte né si dimette da numero due di un partito che parla di pace per sfruttarne la popolarità ma poi vota per la guerra. Questo è un sovranismo di cartone, fasullo come un parrucchino, è cosmetica non è politica, fanno un po' di rumore perchè conviene, ma non si oppongono sul serio alla guerra voluta dall'Ue che sta schiacciando verso il basso la nostra economia. Non si fa così". Lo afferma Marco Rizzo leader di Democrazia sovrana e popolare. "Il prossimo 3 gennaio -annuncia- sarò in Campania (Agropoli a partire dalle ore 11, sala consiliare Municipio) e a Mondragone (sala Conferenze Via Genova 2, ore 18), per presentare il manifesto per un vero sovranismo dei territori oltre le destre e la sinistre di cartapesta schiave di Bruxelles". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Rizzo, 'Lega parla di pace e vota la guerra, sovranismo di cartone'

