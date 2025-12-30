Ucraina | per la pace manca l’accordo su territori e garanzie

La situazione in Ucraina rimane complessa, con progressi limitati verso una pace stabile. L’assenza di un accordo condiviso su territori e garanzie continua a ostacolare i progressi diplomatici. Nonostante gli annunci e le dichiarazioni, le divergenze rimangono profonde, rendendo difficile una risoluzione immediata del conflitto. La ricerca di un’intesa duratura richiede dialogo e compromessi tra le parti coinvolte, per favorire un percorso verso la stabilità e la pace.

Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Esercito, territori e nucleare: cosa prevede e quali sono le garanzie della Russia - Lo ha Donald Trump dopo un incontro in Florida con Zelensky e una telefonata con Putin. msn.com

Ucraina, attacco russo su Kiev dopo l'allarme missilistico: interruzione di elettricità e acqua - E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l'incontro di ieri tra ... ilmattino.it

Pur con i progressi appena registrati il percorso di pace tra Russia e Ucraina resta particolarmente accidentato. Gli annunci positivi inducono gli investitori a vendere titoli della Difesa, ma per gli analisti, anche a fronte di un’intesa, per l’Europa resta viva l’esig - facebook.com facebook

Pace in #Ucraina, si continua a trattare. #Trump e #Putin si sentiranno ancora a breve di Valentina Iannicelli x.com

