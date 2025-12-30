Ucraina i nuovi missili ipersonici russi Oreshnik in Bielorussia
L'Ucraina ha recentemente osservato l'integrazione dei nuovi missili ipersonici russi Oreshnik in Bielorussia. Il sistema mobile terrestre a medio raggio, ora in servizio, rappresenta un aggiornamento delle capacità militari della regione. Questa evoluzione strategica evidenzia i cambiamenti nel panorama di sicurezza nell'est Europa, con implicazioni per le dinamiche geopolitiche tra Russia, Bielorussia e Ucraina.
Il sistema missilistico mobile terrestre a medio raggio Oreshnik è entrato ufficialmente in servizio operativo in Bielorussia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, riferendo di una cerimonia militare di cambio turno di un’unità equipaggiata con il nuovo sistema. Secondo il dicastero, riporta Tass, gli equipaggi addetti al lancio, alle comunicazioni, alla sicurezza e al supporto tecnico hanno completato un nuovo ciclo di addestramento prima dell’avvio del servizio di combattimento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
