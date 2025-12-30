Ucciso dai servizi di sicurezza Russia brutto colpo per l’Ucraina

Una regione montana ai confini dell’Ucraina è stata teatro di un grave incidente legato ai servizi di sicurezza russi, con conseguenze che interessano la vita quotidiana di molte persone. Tra le case gelide e i tubi del gas sotterranei, si manifesta ancora una volta la complessità di un conflitto che coinvolge territori e comunità. Un episodio che evidenzia le tensioni persistenti nella zona e le implicazioni di sicurezza per la popolazione locale.

Una regione di montagna, il freddo che stringe le case e, sotto terra, quei tubi di gas da cui dipende la vita di migliaia di famiglie. In questo scenario, nel cuore del Caucaso russo, le autorità raccontano di aver fermato qualcosa di molto grosso. Ma il modo in cui è andata a finire fa discutere. Perché dietro questa storia c’è un’operazione lampo dei servizi segreti di Mosca, un sospetto legato a Kiev e un uomo che, secondo la versione ufficiale, non è mai arrivato vivo all’interrogatorio. Tutto sarebbe successo nella Repubblica Cabardino-Balcanica, una delle zone più delicate sul fronte interno russo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Russia, servizi segreti Cremlino: "Uk e Ucraina stanno preparando azioni di sabotaggio contro gasdotto Turkish Stream sul Mar Nero"

Leggi anche: Autobomba a Mosca, ucciso il generale Sarvarov: nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guerra cyber di Putin alla Nato, l'esperto: «Tre servizi di sicurezza russi agiscono in Italia. L’Europa è destabilizzata, deve reagire» - «In Italia c’è una forte attività di propaganda e disinformazione russa che ha attecchito in molti ambienti. ilmessaggero.it

Russia, crisi dopo la disfatta dei bombardieri. «Un’umiliazione, grave fallimento dei servizi segreti» - I blogger di guerra russi (milblogger) lanciano accuse pesanti contro la leadership militare e i servizi segreti di Mosca dopo il devastante attacco ucraino alle basi aeree nel profondo del territorio ... corriereadriatico.it

Russia, c'è un vero pericolo per la Nato? La certezza dei servizi segreti italiani: non hanno la capacità - militare nell’Europa dell’est, aumenta la paura che nel prossimo futuro la Russia possa lanciare un attacco contro i Paesi della Nato. iltempo.it

Colpo grosso dei servizi segreti ucraini che hanno ucciso a Mosca un importante generale russo. Di tregua si parla sempre meno: è saltato l’incontro a tre fra Usa, Russia e Ucraina mentre si aspetta una telefonata fra Putin e Macron. A febbraio saranno quattr x.com

Con l’autobomba che questa mattina ha ucciso un generale a #Mosca si riapre il dossier della “guerra ombra” tra Ucraina e Russia. La principale pista degli inquirenti punta dritta sui servizi di intelligence di #Kyiv, ma le caratteristiche dell’attentato rimandano - facebook.com facebook