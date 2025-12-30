Uccise il padre a bastonate sotto effetto di droghe ergastolo per Michele Fresi | le motivazioni della condanna

Le motivazioni della sentenza di ergastolo per Michele Fresi, condannato per l’omicidio del padre Giovanni avvenuto nel 2023, sono state rese note. Il giovane, sotto l’effetto di droghe, ha colpito il padre alla testa con una mazza di legno, provocandone la morte. La sentenza riflette l’esito di un procedimento giudiziario che ha analizzato le circostanze del tragico episodio e le responsabilità dell’imputato.

Uccise il padre a bastonate ad Arzachena, ergastolo per Michele Fresi - La Corte d’Assise di Sassari ha condannato all’ergastolo con un anno di isolamento diurno Michele Fresi, il 28enne che uccise il padre a bastonate ad Arzachena. unionesarda.it

Uccise il padre con la mazza da baseball, il pm chiede 30 anni - Trent'anni di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti: è la pena chiesta dal procuratore Gregorio Capasso per Michele Fresi, il 28enne di Arzachena sotto processo in Corte d'assise a Sassari ... ansa.it

