Uccise il padre a bastonate sotto effetto di droghe ergastolo per Michele Fresi | le motivazioni della condanna
Le motivazioni della sentenza di ergastolo per Michele Fresi, condannato per l’omicidio del padre Giovanni avvenuto nel 2023, sono state rese note. Il giovane, sotto l’effetto di droghe, ha colpito il padre alla testa con una mazza di legno, provocandone la morte. La sentenza riflette l’esito di un procedimento giudiziario che ha analizzato le circostanze del tragico episodio e le responsabilità dell’imputato.
Le motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo per Michele Fresi, il 28enne che, sotto l'effetto di un mix di droghe, uccise il padre Giovanni colpendolo alla testa con una mazza di legno nel 2023. Il legale annuncia il ricorso in Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Uccise il padre con una mazza da baseball: ergastolo per Michele Fresi, l’accusa aveva chiesto 30 anni
Uccise il padre a bastonate ad Arzachena, i motivi dell'ergastolo: «Conosceva bene gli effetti delle droghe» - Depositate le carte sulla sentenza della condanna di Michele Fresi: agì sotto l'effetto di un mix di cocaina, Lsd e marijuana
Uccise il padre a bastonate ad Arzachena, ergastolo per Michele Fresi - La Corte d'Assise di Sassari ha condannato all'ergastolo con un anno di isolamento diurno Michele Fresi, il 28enne che uccise il padre a bastonate ad Arzachena.
Uccise il padre con la mazza da baseball, il pm chiede 30 anni - Trent'anni di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti: è la pena chiesta dal procuratore Gregorio Capasso per Michele Fresi, il 28enne di Arzachena sotto processo in Corte d'assise a Sassari
