Uccisa a coltellate alla gola a Latina | domani 31 dicembre i funerali di Antonietta Rocco

Da fanpage.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Latina si terranno i funerali di Antonietta Rocco, vittima di un omicidio avvenuto lo scorso settembre. Il suo corpo è stato dissecato in seguito all’indagine. Questa cerimonia rappresenta un momento di saluto e di riflessione per familiari e amici, nel rispetto della sua memoria.

Dissequetrato il corpo di Antonietta Rocco, uccisa a coltellate a Latina lo scorso settembre. Organizzati per la giornata di domani i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Omicidio di Antonietta Rocco, dissequestrato il corpo: il 31 dicembre i funerali

Leggi anche: Uccisa con 27 coltellate: stabilita la data per i funerali di Jessica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

uccisa coltellate gola latinaUccisa a coltellate alla gola a Latina: domani 31 dicembre i funerali di Antonietta Rocco - Si tengono domani, mercoledì 31 dicembre 2025, alle ore 10,30, presso la chiesa di Santa Maria Goretti a Latina i funerali di Antonietta Rocco, la sessantatreenne uccisa a coltellate lo scorso ... fanpage.it

Noemi uccisa a coltellate dal fratello. Lui videochiama la madre per mostrarle la figlia morta - Napoli, 19 novembre 2025 – Uccide la sorella con un coltello da cucina, poi chiama i carabinieri e confessa: “L'ho accoltellata”. quotidiano.net

Uccisa dall’ex marito, fatale la prima coltellata - La Spezia, 11 novembre 2025 – La prima coltellata sarebbe stata anche quella letale: la lama avrebbe reciso l’aorta, provocando un’emorragia inarrestabile e la morte della donna. lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.