Uccisa a coltellate alla gola a Latina | domani 31 dicembre i funerali di Antonietta Rocco
Domani a Latina si terranno i funerali di Antonietta Rocco, vittima di un omicidio avvenuto lo scorso settembre. Il suo corpo è stato dissecato in seguito all’indagine. Questa cerimonia rappresenta un momento di saluto e di riflessione per familiari e amici, nel rispetto della sua memoria.
Dissequetrato il corpo di Antonietta Rocco, uccisa a coltellate a Latina lo scorso settembre. Organizzati per la giornata di domani i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uccisa a coltellate alla gola a Latina: domani 31 dicembre i funerali di Antonietta Rocco - Si tengono domani, mercoledì 31 dicembre 2025, alle ore 10,30, presso la chiesa di Santa Maria Goretti a Latina i funerali di Antonietta Rocco, la sessantatreenne uccisa a coltellate lo scorso ... fanpage.it
