Tutti i bonus per ristrutturare casa nel 2026

Nel contesto della manovra del governo Meloni per il 2026, vengono definiti i nuovi incentivi per le ristrutturazioni edilizie. Con la conclusione dei superbonus e delle principali agevolazioni, si apre una fase di riforma nel settore delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni domestiche. Questo capitolo illustra i bonus attualmente disponibili per chi intende migliorare o riqualificare la propria abitazione nel nuovo scenario normativo.

Il capitolo della manovra del governo Meloni dedicato agli sgravi edilizi sancisce definitivamente la fine dell'era dei superbonus e delle maxi agevolazioni per le case degli italiani. La legge di Bilancio conferma l'impianto del 2025, con dei correttivi mirati e una divisione in due livelli di.

