Tutti di corsa nell' ultimo giorno dell' anno in agenda la decima Corrida di San Silvestro
L'ultimo giorno dell'anno si conclude con la decima Corrida di San Silvestro, un evento sportivo promosso dalla UISP, con il patrocinio del Comune di Rimini e Visit Emilia Romagna. Organizzata dal Golden Club Rimini, questa manifestazione rappresenta una delle tappe principali di “Il Capodanno più lungo del Mondo”, offrendo un’occasione per concludere l’anno con attività sportive e sociali.
La decima Corrida di San Silvestro, evento sportivo inserito nel cartellone de "Il Capodanno più lungo del Mondo", si svolgerà sotto l'egida della Uisp, con il patrocinio del Comune di Rimini e Visit Emilia Romagna, l'organizzazione è curata dal Golden Club Rimini.Mercoledì, 31 dicembre, si.
