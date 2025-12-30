Con l’approvazione della legge di Bilancio 2026, entrano in vigore nuove tasse e modifiche fiscali che interesseranno cittadini e imprese. Nonostante le promesse di mantenere le tasse stabili, le recenti misure rappresentano un incremento delle imposte, spesso poco evidenziato. In questa guida, analizziamo le principali novità fiscali del 2026, per comprendere come cambieranno gli adempimenti e il carico fiscale per gli italiani.

Promesse come che il governo Meloni non avrebbe alzato le tasse e avrebbe pensato ai veri problemi degli italiani si sono risolte in aumenti sparsi in maniera più o meno velata, che sono come una mano nella tasca degli italiani. Inoltre, gli investimenti sulle armi non sono la priorità per gli italiani, che quotidianamente hanno a che fare con i ritardi nella sanità, l’inflazione alimentare e stipendi che non crescono da decenni, eppure sono lì. Nonostante le promesse e i proclami, la Manovra tocca i portafogli e aumenta o crea tasse, spesso infilando tutto sotto al termine “adeguamento”. Dalle imposte sulle polizze Rc Auto, all’aumento delle accise sul gasolio, l’aumento del costo delle sigarette e i 2 euro per i pacchi provenienti da fuori l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tutte le nuove tasse del 2026, cosa cambia con la legge di Bilancio approvata

Leggi anche: Tasse, salari e cartelle: cosa cambia davvero con la legge di Bilancio 2026

Leggi anche: Manovra 2026 approvata: cosa cambia per pensioni, tasse e nuovi bonus

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manovra 2026: tutte le nuove tasse in arrivo; Tutta la manovra 2026: Irpef, banche, tassa sui pacchi, pensioni. Novità su Isee e cripto; Manovra, c'è il via libera del Senato. Tasse, bonus e misure per le famiglie: tutte le novità in arrivo nel 2026; Legge di Bilancio 2026: nuove imposte su spedizioni extra-UE, affitti brevi e transazioni finanziarie.

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità su tasse, pensioni e incentivi alle imprese - Scopri tutte le misure della Legge di Bilancio 2026: IRPEF, ISEE, pensioni, incentivi alle imprese, affitti brevi, congedi e nuove tasse. finanza.com