Tutte le novità e i fondi del Piano di azione nazionale per la salute mentale

Il Piano di azione nazionale per la salute mentale introduce nuove iniziative e fondi dedicati, con l’obiettivo di migliorare il supporto e i servizi disponibili in Italia. Dopo un periodo difficile, segnato dalla pandemia, l’intervento si rivolge a tutte le fasce di età, dall’infanzia alla terza età, per favorire il benessere psicologico e rafforzare il sistema di assistenza.

Messa a dura prova negli anni della pandemia, la salute mentale degli italian i dal prossimo anno sarà tutelata con nuovi servizi e interventi mirati dall'infanzia alla terza età. Lo prevede il nuovo Piano di azione nazionale per la salute mentale (Pansm) 2025-2030, approvato ieri in Conferenza Stato-Regioni. "Una buona notizia per i cittadini e per il Servizio sanitario nazionale", ha commentato a caldo il ministro della Salute Orazio Schillaci. Fra le novità, una definizione più attenta della funzione dello psicologo nei consultori, il riconoscimento della Psicologia di Assistenza Primaria come servizio di prossimità nei Distretti sanitari e nelle Case della Comunità e il ruolo delle Scuole di Specializzazione pubbliche, come sottolinea il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi plaudendo all'iniziativa.

