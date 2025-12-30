Tusk | Speranze di pace per l' Ucraina

Il primo ministro polacco Tusk ha dichiarato a Varsavia che, sebbene ci siano segnali positivi, la pace in Ucraina rimane ancora una speranza lontana dalla certezza. Durante una riunione con il governo, ha sottolineato come la situazione attuale richieda attenzione e impegno continuo. Queste parole evidenziano la complessità del processo di pace e la necessità di monitorare gli sviluppi futuri.

15.55 "La pace in Ucraina è all'orizzonte, ma è ancora una speranza, ben lontana dalla certezza". Così il primo ministro polacco Tusk a Varsavia durante una riunione con il governo. Rimane ottimista il leader polacco, aggiungendo che la guerra, che dura oramai da quasi quattro anni, possa concludersi "abbastanza rapidamente". Dichiarazioni rilasciate dopo avere parlato in videoconferenza con leader europei e canadesi nell'ambito di una iniziativa diplomatica volta a far avanzare il processo di pace in Ucraina.

