Turismo svolta in Capitanata | diminuiscono gli alberghi in forte crescita gli affitti brevi
In provincia di Foggia, il settore turistico sta vivendo una significativa trasformazione, con una diminuzione degli hotel tradizionali e una crescita degli affitti brevi. Questi cambiamenti riflettono le tendenze recenti nel sistema di alloggio e servizi di ristorazione, segnando una svolta nel panorama turistico di Capitanata e influenzando le modalità di accoglienza e soggiorno della regione.
La provincia di Foggia è interessata da un profondo cambiamento del sistema turistico, in linea con le trasformazioni che stanno attraversando il settore dei servizi di alloggio e ristorazione negli ultimi cinque anni. È quanto emerge dall’analisi Unioncamere-InfoCamere aggiornata al 30 settembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
