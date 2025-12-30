Turismo svolta in Capitanata | diminuiscono gli alberghi in forte crescita gli affitti brevi

In provincia di Foggia, il settore turistico sta vivendo una significativa trasformazione, con una diminuzione degli hotel tradizionali e una crescita degli affitti brevi. Questi cambiamenti riflettono le tendenze recenti nel sistema di alloggio e servizi di ristorazione, segnando una svolta nel panorama turistico di Capitanata e influenzando le modalità di accoglienza e soggiorno della regione.

