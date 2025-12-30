Turismo ed eventi Baratto amministrativo Scommessa del Comune
Il Comune di Santa Maria a Monte ha avviato un progetto di baratto amministrativo per promuovere il turismo e gli eventi locali. L’iniziativa mira a rivitalizzare il territorio e i centri storici, valorizzando le risorse culturali e naturali del territorio. Attraverso queste strategie, si cerca di rafforzare l’attrattività del comune, favorendo la partecipazione della comunità e la crescita sostenibile del settore turistico.
SANTA MARIA A MONTE L’obiettivo è quello di cercare di rivitalizzare il territorio comunale nella sua interessa e i centri storici tramite l’offerta turistica e la realizzazione di eventi. Per questo la giunta comunale di Santa Maria a Monte ha dato mandato agli uffici di redigere due bandi specifici che hanno come unico comune denominatore il baratto amministrativo. Il primo "disciplinerà l’uso degli appartamenti e delle strutture ai soli fini turistici" e avrà una dotazuione complessiva di 10mila euro per il biennio 2026-2027. Il secondo prevede incentivi per le "attività che promuovono iniziative, manifestazioni, eventi, mostre e altro, che creino attrazione turistica e momenti aggregativi e di partecipazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Baratto Amministrativo per cittadini e associazioni
Leggi anche: N?atale e fine anno: spinta del turismo straniero?, cultura? ed eventi trainano le presenze
Turismo ed eventi. Baratto amministrativo. Scommessa del Comune.
Turismo ed eventi. Baratto amministrativo. Scommessa del comune - L’obiettivo è quello di cercare di rivitalizzare il territorio comunale nella sua interessa e i centri storici tramite l’offerta turistica e la realizzazione di eventi. msn.com
Il baratto amministrativo ad Isola Capo Rizzuto per IMU, TASI e TARI - 400 nuclei familiari percettori dell'assegno di inclusione, il baratto amministrativo intercetta i debiti dovuti ... rainews.it
Baratto amministrativo: "Segnale di civiltà e senso di comunità. Misura che funziona" - Cittadini in difficoltà con le tariffe, come Imu e Tari, o servizi, ad esempio il trasporto scolastico, possono mettersi a disposizione del Comune per fare lavori utili alla collettività, in una ... ilrestodelcarlino.it
Il 20 dicembre iniziano sia il "Mercatino del baratto" sia gli spettacoli del Circo Patuf (dal 20 dicembre al 6 gennaio, ogni giorno alle 16:00) Ci saranno sia gli auguri con il coro Parrocchiale, sia l'APERINLOVE (l'aperitivo solidale) a sostegno di LILT Venez - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.