Il Comune di Santa Maria a Monte ha avviato un progetto di baratto amministrativo per promuovere il turismo e gli eventi locali. L’iniziativa mira a rivitalizzare il territorio e i centri storici, valorizzando le risorse culturali e naturali del territorio. Attraverso queste strategie, si cerca di rafforzare l’attrattività del comune, favorendo la partecipazione della comunità e la crescita sostenibile del settore turistico.

SANTA MARIA A MONTE L’obiettivo è quello di cercare di rivitalizzare il territorio comunale nella sua interessa e i centri storici tramite l’offerta turistica e la realizzazione di eventi. Per questo la giunta comunale di Santa Maria a Monte ha dato mandato agli uffici di redigere due bandi specifici che hanno come unico comune denominatore il baratto amministrativo. Il primo "disciplinerà l’uso degli appartamenti e delle strutture ai soli fini turistici" e avrà una dotazuione complessiva di 10mila euro per il biennio 2026-2027. Il secondo prevede incentivi per le "attività che promuovono iniziative, manifestazioni, eventi, mostre e altro, che creino attrazione turistica e momenti aggregativi e di partecipazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo ed eventi. Baratto amministrativo. Scommessa del Comune

Leggi anche: Baratto Amministrativo per cittadini e associazioni

Leggi anche: N?atale e fine anno: spinta del turismo straniero?, cultura? ed eventi trainano le presenze

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Turismo ed eventi. Baratto amministrativo. Scommessa del Comune.

Turismo ed eventi. Baratto amministrativo. Scommessa del comune - L’obiettivo è quello di cercare di rivitalizzare il territorio comunale nella sua interessa e i centri storici tramite l’offerta turistica e la realizzazione di eventi. msn.com