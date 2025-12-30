Turismo e innovazione | Ambrosi FDI punta sull’IA

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore del turismo rappresenta un passo importante per il futuro del settore in Italia. Ambrosi del FDI evidenzia come l’uso di strumenti innovativi possa aiutare a gestire efficacemente i flussi turistici, preservando territori, tutela del lavoro e mantenendo alti standard di qualità dell’offerta. Questa strategia si inserisce nel quadro delle politiche nazionali volte a promuovere un turismo sostenibile e tecnologicamente avanzato.

L’IA entra nelle strategie nazionali per il Turismo: Ambrosi (FDI) sottolinea la necessità di governare i flussi con strumenti moderni, tutelando territori, lavoro e qualità dell’offerta.. Il Turismo italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da nuovi modelli di fruizione, dalla crescita dell’extralberghiero e da un impatto sempre più significativo dei dati nella gestione dei flussi. In questo scenario, la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi sottolinea che la crescita del settore “non va subita né contrastata, ma governata con strumenti moderni, responsabili e coerenti con la tutela del lavoro, dei territori e della qualità dell’offerta”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

