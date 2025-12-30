Turchia | 357 persone arrestate in operazione anti Isis

Il 30 dicembre, le autorità turche hanno condotto una vasta operazione antiterrorismo, arrestando complessivamente 357 persone sospettate di collegamenti con l’ISIS. Questa operazione si inserisce nel quadro degli sforzi delle forze di sicurezza turche per contrastare minacce terroristiche e garantire la stabilità nel Paese.

Turchia, 30 dic. (Adnkronos) - Le forze di sicurezza turche hanno arrestato 357 persone durante una maxi operazione in tutto il Paese contro il gruppo terroristico dello Stato Islamico. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya. "Durante le operazioni simultanee condotte questa mattina dalle nostre forze di polizia in 21 province, abbiamo arrestato 357 sospetti legati all'Isis. Non abbiamo mai dato la minima possibilità a coloro che cercano di mettere in ginocchio questo Paese attraverso il terrorismo", ha scritto il ministro su X. 🔗 Leggi su Iltempo.it

