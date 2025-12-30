Turchia | 357 persone arrestate in operazione anti Isis
Il 30 dicembre, le autorità turche hanno condotto una vasta operazione antiterrorismo, arrestando complessivamente 357 persone sospettate di collegamenti con l’ISIS. Questa operazione si inserisce nel quadro degli sforzi delle forze di sicurezza turche per contrastare minacce terroristiche e garantire la stabilità nel Paese.
Turchia, 30 dic. (Adnkronos) - Le forze di sicurezza turche hanno arrestato 357 persone durante una maxi operazione in tutto il Paese contro il gruppo terroristico dello Stato Islamico. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya. "Durante le operazioni simultanee condotte questa mattina dalle nostre forze di polizia in 21 province, abbiamo arrestato 357 sospetti legati all'Isis. Non abbiamo mai dato la minima possibilità a coloro che cercano di mettere in ginocchio questo Paese attraverso il terrorismo", ha scritto il ministro su X. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: In Turchia arrestate 115 persone per legami con Isis: “Pianificavano attacchi durante le feste”
Leggi anche: Maxi operazione anti-spaccio dalla movida ai quartieri difficili: arrestate 51 persone e sequestrati quintali di droga
Betlemme, prime celebrazioni dopo due anni di guerra, Pizzaballa: Gaza soffre acora; Parlamento aperto per Manovra e riforma Corte dei Conti.
Turchia: la polizia arresta 357 persone in un'operazione anti-Isis - Secondo delle segnalazioni, alcune cellule stavano pianificando degli attacchi terroristici per Capodanno View on eurone ... msn.com
Turchia, arrestate 115 persone per legami con Isis: "Pianificavano attacchi durante le feste" - Circa 115 persone sospettate di avere legami con l'Isis sono state arrestate in Turchia. msn.com
Turchia, scontro a fuoco con militanti dell'Isis: tre agenti uccisi - La scorsa settimana sono state condotte operazioni in diverse città a causa del rischio di attacchi durante le festività di Capodanno ... msn.com
Terrorismo Turchia, blitz anti Isis: arrestati 357 sospetti
Il mandato d'arresto interessa 137 persone sostettate di pianificare attentati in Turchia per lo Stato Islamico https://l.euronews.com/gD5B - facebook.com facebook
Il mandato d'arresto interessa 137 persone sostettate di pianificare attentati in Turchia per lo Stato Islamico x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.