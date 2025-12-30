Tunnel sotto la Manica Eurostar | problemi a circolazione treni ritardi e cancellazioni rimandate il viaggio

A causa di problemi tecnici, la circolazione dei treni Eurostar attraverso il tunnel sotto La Manica è attualmente fortemente disturbata. Ritardi e cancellazioni stanno interessando i collegamenti tra Londra, Parigi e Bruxelles. Si consiglia ai viaggiatori di rinviare le partenze e di monitorare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali modifiche.

(Adnkronos) – Problemi alla circolazione dei treni tra il Regno Unito e l'Europa. Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, ha annunciato che la circolazione dei suoi treni è fortemente perturbata a causa di diversi problemi tecnici e consiglia ai clienti di rinviare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Eurostar: sospesi tutti i treni: “Problemi alla linea elettrica sotto la Manica”. E sui social spunta un video con il Tunnel allagato Leggi anche: Tunnel Manica, problemi di circolazioni per i treni: Eurostar invita passeggeri a non viaggiare Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Con Parigi più forte, le FS tornano alla carica sul Frecciarossa nella Manica; Frecciarossa sfida Eurostar: l’Italia accelera sotto la Manica; Ponte sullo Stretto? La Cina va sott'acqua e scava un tunnel avveniristico di 120 km (solo per i treni); Fs-Tav sfida Eurostar sotto la Manica. Eurostar blocca tutti i treni «fino a nuovo ordine» per guasti nel tunnel sotto la Manica: gli incidenti critici, cos'è successo - Un doppio guasto tecnico all'interno del tunnel sotto la Manica ha paralizzato i collegamenti ferroviari ad alta velocità tra il Regno Unito e l'Europa continentale. msn.com

Problemi nel tunnel sotto la Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ... ansa.it

Eurostar fermi, la società: “Problemi alla linea elettrica sotto la Manica”. E sui social spunta un video con il Tunnel allagato - La società: "Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto". msn.com

Un viaggio di ore ridotto a 20 minuti. Sotto ad una montagna. In Cina è stato inaugurato il tunnel stradale più lungo del mondo: 22 km scavati sotto i Monti Tianshan, a oltre 1.100 metri di profondità. Un’opera ingegneristica da record che collega il nord e il sud - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.