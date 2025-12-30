Tunnel Manica problemi di circolazioni per i treni | Eurostar invita passeggeri a non viaggiare

A causa di problemi di circolazione nel tunnel della Manica, Eurostar ha consigliato ai passeggeri di evitare viaggi oggi. La situazione ha causato disagi e ritardi nel traffico ferroviario tra Regno Unito e Europa continentale. Si consiglia di verificare lo stato dei collegamenti prima di programmare spostamenti tramite Eurostar.

Eurostar invita i passeggeri a non viaggiare oggi a causa di disagi al traffico ferroviario nel tunnel della Manica. È quanto si legge in una comunicazione pubblicata sul sito dell’operatore del servizio ferroviario ad alta velocità che attraversa il tunnel sottomarino della Manica. Eurostar riferisce che si è verificato un problema con l’alimentazione elettrica aerea e un guasto al treno Le Shuttle. “Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa”, ha dichiarato Eurostar sul proprio sito web. “A causa di un problema con l’alimentazione elettrica aerea nel tunnel sotto la Manica e di un conseguente guasto al treno Le Shuttle, consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tunnel Manica, problemi di circolazioni per i treni: Eurostar invita passeggeri a non viaggiare Leggi anche: Fs-Tav sfida Eurostar sotto la Manica Leggi anche: Traffico in tilt attorno all'aeroporto di Catania, code e disagi: Sac invita i passeggeri ad arrivare in anticipo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Eurostar esorta passeggeri a non viaggiare, gravi disagi nel tunnel della Manica - Eurostar ha esortato i passeggeri a non viaggiare a causa di "gravi disagi" nel tunnel della Manica dovuti a problemi con la rete elettrica. msn.com

Maltempo/ Eurostar: cancellati collegamenti Tunnel Manica oggi - Eurostar ha cancellato tutti i servizipasseggeri attraverso il Tunnel della Manica per oggi, aseguito dell'avaria di cinque treni che ha bloccato centinaia di passeggeri sotto ... ecodibergamo.it

Allegri e Rabiot parlano nel tunnel di San Siro come se fossero ancora alla Juventus Captata quella frase su Agnelli che diventa virale Leggi l'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.