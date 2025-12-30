Tunnel Manica Eurostar sospende tutti i treni | segnalato un doppio guasto alla rete elettrica

Eurostar ha sospeso temporaneamente tutti i servizi nel tunnel della Manica a causa di un doppio guasto alla rete elettrica. Secondo le comunicazioni ufficiali, si prevede che il traffico ferroviario possa riprendere gradualmente a partire dalle 15 di oggi. La situazione rimane monitorata, e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Secondo quanto riferito, sembra che il traffico ferroviario nel tunnel della Manica dovrebbe gradualmente tornare alla normalità a partire dalle 15 di oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

