Tunnel Manica Eurostar sospende tutti i treni | segnalato un doppio guasto alla rete elettrica
Eurostar ha sospeso temporaneamente tutti i servizi nel tunnel della Manica a causa di un doppio guasto alla rete elettrica. Secondo le comunicazioni ufficiali, si prevede che il traffico ferroviario possa riprendere gradualmente a partire dalle 15 di oggi. La situazione rimane monitorata, e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.
Secondo quanto riferito, sembra che il traffico ferroviario nel tunnel della Manica dovrebbe gradualmente tornare alla normalità a partire dalle 15 di oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
