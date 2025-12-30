Tunnel della Manica treni sospesi per guasto elettrico | i passeggeri in attesa a Londra

A causa di un guasto elettrico, il traffico ferroviario attraverso il tunnel della Manica è stato temporaneamente sospeso, lasciando i passeggeri in attesa alla stazione di King’s Cross a Londra. La situazione ha creato disagi per chi si stava trasferendo tra il Regno Unito e il continente europeo. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

I passeggeri hanno affollato il terminal Eurostar nella stazione di King’s Cross a Londra dopo che per un guasto elettrico è stato interrotto il traffico ferroviario che collega il Regno Unito all’Europa continentale attraverso il tunnel della Manica. Eurotunnel ha dichiarato in un comunicato che il problema di alimentazione elettrica è iniziato nella notte di lunedì 29 dicembre in una parte del tunnel, influenzando il traffico ferroviario di passeggeri e veicoli in entrambe le direzioni. “ È necessario un intervento tecnico, attualmente in corso”, ha affermato la società, aggiungendo che “i nostri team stanno lavorando per ripristinare la situazione il più rapidamente possibile ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tunnel della Manica, treni sospesi per guasto elettrico: i passeggeri in attesa a Londra Leggi anche: Guasto elettrico nel tunnel della Manica: Eurostar sospende i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. «Non viaggiate» Leggi anche: Gravi problemi tecnici nel tunnel della Manica: sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Con Parigi più forte, le FS tornano alla carica sul Frecciarossa nella Manica; Frecciarossa sfida Eurostar: l’Italia accelera sotto la Manica; Eurostar: sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles fino a nuovo ordine; Zelensky domenica da Trump. Russia: pronti ad un patto con la NATO. Tunnel della Manica: sospesi i treni Eurostar per un guasto elettrico - Tunnel della Manica: sospesi i treni Eurostar per un guasto elettrico. mam-e.it

NEWS - Guasto nel tunnel sotto la Manica, sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ret ... napolimagazine.com

Problemi nel tunnel sotto la Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ... ansa.it

NEWS - Guasto nel tunnel della #Manica: sospesi treni tra #Londra, #Parigi, #Amsterdam e #Bruxelles. Centinaia di passeggeri in attesa nella stazione londinese di St Pancras. Problemi alla rete elettrica, seguiti dall'arresto di un treno navetta all'interno dell - facebook.com facebook

#NEWS - Guasto nel tunnel della #Manica: sospesi treni tra #Londra, #Parigi, #Amsterdam e #Bruxelles. Centinaia di passeggeri in attesa nella stazione londinese di St Pancras. Problemi alla rete elettrica, seguiti dall'arresto di un treno navetta all'interno del x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.