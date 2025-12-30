Tunnel della Manica treni sospesi per guasto elettrico | i passeggeri in attesa a Londra

A causa di un guasto elettrico, il traffico ferroviario attraverso il tunnel della Manica è stato temporaneamente sospeso, lasciando i passeggeri in attesa alla stazione di King’s Cross a Londra. La situazione ha creato disagi per chi si stava trasferendo tra il Regno Unito e il continente europeo. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

I passeggeri hanno affollato il terminal Eurostar nella stazione di King’s Cross a Londra dopo che per un guasto elettrico è stato interrotto il traffico ferroviario che collega il Regno Unito all’Europa continentale attraverso il tunnel della Manica. Eurotunnel ha dichiarato in un comunicato che il problema di alimentazione elettrica è iniziato nella notte di lunedì 29 dicembre in una parte del tunnel, influenzando il traffico ferroviario di passeggeri e veicoli in entrambe le direzioni. “ È necessario un intervento tecnico, attualmente in corso”, ha affermato la società, aggiungendo che “i nostri team stanno lavorando per ripristinare la situazione il più rapidamente possibile ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

