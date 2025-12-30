Tunnel della Manica chiuso | migliaia di passeggeri bloccati tra Londra e Parigi

Il tunnel della Manica è stato temporaneamente chiuso a causa di un guasto tecnico, interrompendo i collegamenti ferroviari tra Londra e Parigi. La chiusura ha causato disagi a migliaia di passeggeri in transito tra il Regno Unito e il continente europeo. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Il tunnel della Manica ha subito in queste ore una chiusura completa a causa di un problema tecnico che ha paralizzato i collegamenti ferroviari tra Regno Unito ed Europa continentale. Eurostar, il servizio ferroviario ad alta velocità che attraversa l’infrastruttura, ha annunciato la sospensione di tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles fino a nuovo ordine, invitando i passeggeri a non recarsi nelle stazioni. La causa del blocco è stata identificata in un guasto alla linea elettrica aerea che ha provocato il fermo di un treno Le Shuttle all’interno del tunnel. L’operatore Getlink, la società concessionaria che gestisce l’infrastruttura, ha comunicato che si trattava di un problema tecnico significativo che richiedeva interventi immediati. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Tunnel della Manica chiuso: migliaia di passeggeri bloccati tra Londra e Parigi Leggi anche: Gravi problemi tecnici nel tunnel della Manica: sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles Leggi anche: Disagi nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. «Non viaggiate» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tunnel della Manica chiuso: migliaia di passeggeri bloccati tra Londra e Parigi - Il tunnel della Manica ha subito in queste ore una chiusura completa a causa di un problema tecnico che ha paralizzato i collegamenti ferroviari tra Regno Unito ed Europa continentale. msn.com

Eurostar blocca tutti i treni «fino a nuovo ordine» per guasti nel tunnel sotto la Manica: gli incidenti, cos'è successo - Un doppio guasto tecnico all'interno del tunnel sotto la Manica ha paralizzato i collegamenti ferroviari ad alta velocità tra il Regno Unito e l'Europa continentale. msn.com

È stata sospesa la circolazione dei treni Eurostar per un guasto nel tunnel della Manica - Eurostar ha detto che è dovuto a un problema al sistema di alimentazione nel tunnel della Manica, che ha causato l’arrest ... ilpost.it

