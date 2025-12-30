Tuffo di Capodanno 2026 | a un passo il record assoluto di iscritti
Le iscrizioni per la XVI edizione del “Tuffo di Capodanno” di Brindisi stanno rapidamente crescendo, raggiungendo ora circa 480 partecipanti. L’evento, previsto per il 2026, si avvicina a un possibile record di iscrizioni, grazie all’interesse crescente tra gli appassionati. Questa manifestazione rappresenta un’occasione per iniziare l’anno con un gesto di convivialità e tradizione, consolidando la sua importanza nel calendario locale.
BRINDISI - Con un’esaltante sprint degli ultimi giorni, le iscrizioni della XVI Edizione del “Tuffo di Capodanno” di Brindisi sono letteralmente schizzate a quota 480 adesioni. Un dato che così, a distanza di solo un giorno e mezzo dal Capodanno 2026, rende ancora più trepidante l’attesa e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: “Tuffo di capodanno”: 600 iscritti l'obiettivo per l'edizione 2026
Leggi anche: Tuffo di Capodanno: il numero 30 per sempre dedicato a Mauro Masiello
Zero Assoluto accendono Piazza del Popolo ad Ascoli; Vivilavalle, gli appuntamenti in Vallecamonica dal 22 al 28 dicembre 2025.
Jesolo si lancia nel 2026: torna il Tuffo di Capodanno, il più atteso della costa - Jesolo apre il 2026 con il Tuffo di Capodanno: sport, inclusione e solidarietà in riva al mare. nordest24.it
Tuffo di Capodanno: vicini alla soglia dei 500 iscritti - Con un’esaltante sprint degli ultimi giorni, le iscrizioni della XVI Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi sono letteralmente schizzate a quota 48 ... brundisium.net
Tuffo di Capodanno nel mare del Golfo, poi brindisi con tè caldo e spumante - Nel Golfo l'anno nuovo comincerà con il tradizionale "tuffo di Capodanno". corrieredimaremma.it
Date Night ?? ? Recap on today ?
Torna a Vasto Marina il tradizionale tuffo in mare di Capodanno: i dettagli - facebook.com facebook
Tuffo nel lago a Capodanno: torna Mister Trasimeno OK x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.