Tuffo di Capodanno 2026 | a un passo il record assoluto di iscritti

Le iscrizioni per la XVI edizione del “Tuffo di Capodanno” di Brindisi stanno rapidamente crescendo, raggiungendo ora circa 480 partecipanti. L’evento, previsto per il 2026, si avvicina a un possibile record di iscrizioni, grazie all’interesse crescente tra gli appassionati. Questa manifestazione rappresenta un’occasione per iniziare l’anno con un gesto di convivialità e tradizione, consolidando la sua importanza nel calendario locale.

BRINDISI - Con un’esaltante sprint degli ultimi giorni, le iscrizioni della XVI Edizione del “Tuffo di Capodanno” di Brindisi sono letteralmente schizzate a quota 480 adesioni. Un dato che così, a distanza di solo un giorno e mezzo dal Capodanno 2026, rende ancora più trepidante l’attesa e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

