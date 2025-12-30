Tsipras riparte da Itaca l’ex premier scalda i motori
Nel 2018, sull’isola di Itaca, l’allora premier greco Alexis Tsipras annunciò l’inizio di un nuovo percorso per la Grecia, segnato dall’uscita dai programmi di austerità e dai memorandum internazionali. Questa fase rappresentò un momento importante nel processo di ripresa economica e di rinnovata sovranità del paese, segnando una svolta nel rapporto tra Atene e le istituzioni internazionali.
