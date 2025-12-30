TS – iI Torino vende le ali e rinnova i terzini
Il Torino ha annunciato un cambio nel reparto difensivo, con la cessione di un’ala e l’arrivo di un nuovo terzino. Questa modifica strategica mira a rafforzare la linea difensiva e a garantire maggiore solidità alla squadra. La notizia ha suscitato interesse tra tifosi e analisti, dove si discute delle implicazioni per la formazione e il futuro del club.
2025-12-30 12:17:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: TORINO – Un’ala in meno, un terzino in più. O addirittura due ali in meno, se oltre ad Aboukhlal (ammesso che dica sì al Nantes) alla fine dovesse partire anche Ngonge, esterno offensivo fumoso che ha fallito quasi tutte le occasioni che ha avuto (un solo gol, nella sconfitta di Parma). Il Napoli lo ha prestato al Torino in prestito oneroso (1 milione) con un diritto di riscatto di 16 milioni. Un diritto di riscatto che ovviamente resterà lettera morta. Il club azzurro, proprietario del cartellino, sta ragionando sul da farsi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
