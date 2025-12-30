TS – iI Torino vende le ali e rinnova i terzini

Il Torino ha annunciato un cambio nel reparto difensivo, con la cessione di un’ala e l’arrivo di un nuovo terzino. Questa modifica strategica mira a rafforzare la linea difensiva e a garantire maggiore solidità alla squadra. La notizia ha suscitato interesse tra tifosi e analisti, dove si discute delle implicazioni per la formazione e il futuro del club.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.