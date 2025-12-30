Nella sfida tra Genoa e Roma, l’approccio dei biancazzurri riflette le scelte dell’allenatore. Tuttosport segnala le parole di De Rossi, che evidenzia gli errori nel primo tempo e la delusione per la prestazione della squadra, sottolineando la presenza della Roma sotto la curva come motivo di motivazione. Un momento di analisi e riflessione sulle dinamiche in campo e le aspettative di entrambe le squadre.

2025-12-30 00:55:00 Flash news da Tuttosport: De Rossi: “Tanti errori nel primo tempo”. “C’è rabbia e fastidio perché non mi è piaciuta la prestazione che abbiamo fatto – ha aggiunto a Dazn –. Lasciando da parte quello che è stato il saluto finale, il saluto iniziale e l’affetto da parte dei miei tifosi, da parte dei miei ex tifosi, dei miei ex giocatori, quello rimane. Quello sarebbe stato uguale con un pareggio, con una vittoria o anche con una sconfitta, ma con una prestazione diversa sarebbe stato un po’ più sereno andarli a salutare. Mi dispiace di aver fatto quel saluto col volto scuro, ma poi insomma mi conoscono, sanno che non ho un’altra maniera di vivere il calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Genoa moscio, l’approccio figlio dell’allenatore…Sotto la curva Roma per un motivo”

Leggi anche: C'è l'ufficialità dell'accordo De Rossi-Genoa. L'ex allenatore della Roma torna in panchina

Leggi anche: TS – “Genoa, che partita in 10! Gol spaccacuore ma ci salviamo. Contro la Roma sarò freddo però…”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Temperature rigide in casa Genoa. -3 dopo il primo tempo! - facebook.com facebook