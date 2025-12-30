Trump vede Netanyahu e avverte Hamas | Se non disarmerà in breve tempo pagherà un prezzo alto

Donald Trump ha incontrato Benjamin Netanyahu, esprimendo preoccupazione per la situazione in Cisgiordania e avvertendo Hamas di conseguenze serie se Netanyahu non disarma in tempi brevi. I due leader condividono molte posizioni, anche se con alcune differenze, e si sono confrontati sulle strategie per la regione. La loro collaborazione riflette un comune impegno sulla sicurezza e sulla stabilità in Medio Oriente.

«Poche differenze», tra cui la visione sulla Cisgiordania occupata, ma nel complesso Donald Trump e Benjamin Netanyahu sono allineati. Nel quinto incontro tra i due leader da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, questa volta nel resort a Mar-a-Lago diventato in queste 48 ore il centro della diplomazia mondiale, The Donald e Bibi hanno discusso i dossier più caldi per il Medio Oriente dalla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

