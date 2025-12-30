Trump preoccupato per le politiche di Israele in Cisgiordania Ma grazia Tel Aviv sui dazi | esentati prodotti agricoli

Donald Trump ha manifestato preoccupazioni riguardo alle politiche di Israele in Cisgiordania, nel corso di un incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu in Florida. Tuttavia, ha confermato la grazia di Tel Aviv sui dazi, esentando alcuni prodotti agricoli. La visita ha evidenziato la complessità delle relazioni tra Stati Uniti e Israele, con attenzione alle questioni politiche e commerciali nella regione.

Donald Trump e i suoi consiglieri hanno espresso ”preoccupazione” per le politiche israeliane in Cisgiordania, durante l’incontro di lunedì in Florida con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Washington avrebbe espresso il timore che l’instabilità in Cisgiordania possa compromettere gli sforzi per stabilizzare la Striscia di Gaza ed espandere gli Accordi di Abramo, prima della fine del secondo mandato di Trump. Lo riferisce il Times of Israel ( citando un funzionario statunitense) e il sito Axios. Netanyahu ha affrontato il tema due volte: prima durante l’incontro preparatorio con il Segretario di Stato Marco Rubio, Steve Witkoff e Jared Kushner; poi nel faccia a faccia pomeridiano con Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump preoccupato per le politiche di Israele in Cisgiordania. Ma grazia Tel Aviv sui dazi: esentati prodotti agricoli Leggi anche: Gaza, le news in diretta, Israele vota annessione della Cisgiordania, Francesca Albanese: “USA, Germania e Italia maggiori fornitori di armi a Tel Aviv” Leggi anche: Norvegia-Israele: tensioni politiche, una granata contro la casa dell’ambasciatore norvegese a Tel Aviv Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo; Trump sostiene Netanyahu e avverte Iran e Hamas; Trump avverte Hamas: «Disarmi a breve, o pagherà»; Perché Israele ha necessità impellente di attaccare l’Iran?. Gaza, sintonia tra Trump e Netanyahu: “Incontro importante, Hamas si deve disarmare” - E' stato un incontro "importante" e "siamo giunti a molte conclusioni". msn.com

Media, 'Trump ha chiesto a Netanyahu di cambiare politica sulla Cisgiordania' - Donald Trump e i suoi principali consiglieri hanno chiesto a Benjamin Netanyahu di modificare le politiche sulla Cisgiordania durante il loro incontro di lunedì. ansa.it

