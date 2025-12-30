Trump | Netanyahu un eroe credo che otterrà la grazia Poi promette la fase due a Gaza

Durante un incontro a Mar-a-Lago, Donald Trump ha definito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un “eroe” e ha espresso fiducia nel suo futuro, affermando che potrebbe ottenere la grazia. Trump ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare una “fase due” nelle operazioni a Gaza. Le dichiarazioni riflettono il supporto di Trump alle decisioni di Netanyahu in un contesto di tensioni nella regione.

Benyamin Netanyahu è “un eroe”. Parola di Donald Trump che ieri ha incontrato il premier israeliano a Mar-a-Lago. “Credo che otterrà la grazia”, ha aggiunto il presidente americano, riferendosi al processo per corruzione. “L’ho detto tante volte e lo ripeto: Israele non ha mai avuto un amico come Trump alla Casa Bianca”, ha replicato in uno scambio di amorosi sensi Netanyahu. E mentre i riflettori sono puntati sull’incontro tra Trump e Netanyahu, il Medio Oriente continua a restare in fiamme. Trump: Netanyahu un eroe, credo che otterrà la grazia. Al centro del colloquio in Florida ci sono diversi dossier regionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

