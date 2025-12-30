Trump | Netanyahu un eroe credo che otterrà la grazia Poi promette la fase due a Gaza

Durante un incontro a Mar-a-Lago, Donald Trump ha definito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un “eroe” e ha espresso fiducia nel suo futuro, affermando che potrebbe ottenere la grazia. Trump ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare una “fase due” nelle operazioni a Gaza. Le dichiarazioni riflettono il supporto di Trump alle decisioni di Netanyahu in un contesto di tensioni nella regione.

Benyamin Netanyahu è “un eroe”. Parola di Donald Trump che ieri ha incontrato il premier israeliano a Mar-a-Lago. “Credo che otterrà la grazia”, ha aggiunto il presidente americano, riferendosi al processo per corruzione. “L’ho detto tante volte e lo ripeto: Israele non ha mai avuto un amico come Trump alla Casa Bianca”, ha replicato in uno scambio di amorosi sensi Netanyahu. E mentre i riflettori sono puntati sull’incontro tra Trump e Netanyahu, il Medio Oriente continua a restare in fiamme. Trump: Netanyahu un eroe, credo che otterrà la grazia. Al centro del colloquio in Florida ci sono diversi dossier regionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump: “Netanyahu un eroe, credo che otterrà la grazia”. Poi promette la fase due a Gaza Leggi anche: Trump riceve Netanyahu: "È un eroe di guerra, otterrà la grazia" Leggi anche: Netanyahu dice che non lascerà la politica se otterrà la grazia e annuncia la Fase 2 a Gaza Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump riceve Netanyahu in Florida, parleremo del disarmo di Hamas; Trump: “Netanyahu è un eroe, senza di lui Israele non esisterebbe”; Trump riceve Netanyahu in Florida: 'Un eroe di guerra, otterrà la grazia'; Gaza, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: Se Hamas non si disarma rapidamente pagherà. Trump riceve Netanyahu in Florida: "Un eroe di guerra, otterrà la grazia" - Il premier israeliano: 'Mai avuto un amico come lui alla Casa Bianca'. ansa.it

