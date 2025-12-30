Trump l’Ucraina le riforme | il 2025 di Giorgia Meloni

Il 2025 di Giorgia Meloni si configura come un anno di transizione, un momento di passaggio tra le sfide presenti e le riforme future. Tra questioni internazionali come Trump e l’Ucraina, e le strategie politiche interne, il suo operato mira a consolidare una linea di continuità e stabilità. In questo contesto, il termine

(Adnkronos) – Se esistesse un termine capace di racchiudere il 2025 di Giorgia Meloni, sarebbe "ponte". Un ponte tra le politiche commerciali aggressive dell'amministrazione Trump e le esigenze del Vecchio Continente. Un ponte tra Africa ed Europa, nel solco del Piano Mattei. Un ponte come continua mediazione tra le richieste – e le doglianze – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Giorgia Meloni sente Donald Trump: “E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina” Leggi anche: Ucraina, Giorgia Meloni non segue Trump: parole forti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump, l'Ucraina, le riforme: il 2025 di Giorgia Meloni - Il terzo anno alla guida del Paese l'ha consacrata al vertice di uno dei governi più longevi della Repubblica, con spread ai minimi e indicatori economici positivi. adnkronos.com

Fantastica accoglienza di Atreju a Giorgia Meloni.

